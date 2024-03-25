Kargosunu vaktinde alamayınca olay çıkardı
Ankara Sincan'da kargosunu zamanında teslim alamadığını iddia eden şahıs PTT şubesinin camlarını kırdı
Giriş: 25.03.2024 - 23:55 Güncelleme: 25.03.2024 - 23:55
Ankara’da Sincan ilçesinde bulunan bir PTT şubesinde akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, yurtdışından kargosu gelen bir kişi PTT şubesinin camlarını kırdı.
İddialara göre şahısın kargosunu hemen almak istediği için PTT şubesine saldırdığı öğrenildi. Şahıs, Sincan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.
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