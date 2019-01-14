Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre telefonla yapılan dolandırıcılık türlerine bir yenisi daha eklendi. Son günlerde sıkça rastlanılan yönteme göre sahtekarlar kargocu kılığında arıyorlar. Cep telefonundan arayan dolandırıcılar "Kargonuz var. Kapınızdayız ama evde kimse yok. Paketinizi nereye bırakalım?" diyerek telefonu kapatıyorlar.

SANİYELER İÇİNDE TUZAK MESAJ GELİYOR



Telefonun kapanmasının ardından saniyeler içinde cep telefonuna "Size teslim edilemeyen kargonuzla ilgili tüm bilgileri şu numaradan öğrenebilirsiniz" şeklinde 800'lü bir numaranın verildiği mesaj geliyor. Eğer siz buna inanıp geri dönüş yaparsanız dolandırıcıların tuzağına düşmüş oluyorsunuz.

FATURANIZIN BEDELİ AĞIR OLUYOR



Geri dönüş yaptığınızda karşınıza bir operatör çıkıyor ve dakikalarca bekletiyor. Kargo şirketi sandığınız numara aslında sohbet hattı gibi çalışıyor ve sizin cep telefonunuzdan 7 saniyede 25 lira kesiyor. Siz bunun bedelini ilerleyen günlerde kesilen cep telefon faturanızda gördüğünüzde şok geçirebilirsiniz.

BİR ÇOK İLDE POLİSE İHBAR YAĞIYOR



Bu yöntemle ilgili ilk ihbarın Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne geldiği öğrenildi. Ardından İstanbul, Diyarbakır, Kayseri, İzmir, Ankara, Adana gibi çeşitli illerde bu dolandırıcılık yöntemiyle ilgili polise ihbar yağdığı belirtiliyor.

BİLİŞİM UZMANI UYARDI



Dolandırıcıların her gün yeni bir yöntem bulduğunu ifade eden adli bilişim uzmanı ve öğretim görevlisi Mustafa Sansar, "Bu tür SMS'lerdeki numaraları kesinlikle ve kesinlikle aramayın. Eğer bir kargonuz varsa zaten kargo şirketi sizi mutlaka tekrar arayacaktır ya da arayan kişiye hangi kargodan aradığını ve evde yoksa mutlaka bir şubesi vardır şubesine bırakmasını söylemeniz daha sağlıklı olacaktır" dedi.