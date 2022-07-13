Kargolar bugün çalışıyor mu? 13 Temmuz Çarşamba günü kargolar açık mı? Bilindiği üzere Kurban Bayramı resmi tatili süresince kargolar hizmet vermedi. Kurban Bayramı'nın bitimiyle birlikte ise resmi tatil süreci sona erdi. Ancak 9 günlük idari izin devam ediyor.