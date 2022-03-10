İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan olumsuz durum dolayısıyla İstanbul Valiliği tarafından bazı kısıtlamaların getirilmişti. Kısıtlamaların kargoları kapsayıp kapsamadığı merak ediliyor. Peki, bugün kargolar açık mı, dağıtım yapılacak mı? İşte detaylar...