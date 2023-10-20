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Sultangazi'de "kapı önünde kargonuz var" diyerek sokağa çağrılan kadın silahlı saldırı sonucu yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, 44 yaşındaki Hatun K. evde oturduğu sırada zili çalan bir kişi, "kapı önünde kargonuz var" diyerek kadını sokağa çağırdı.

Hatun K., aşağıya indiğinde ise maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlardan üçü Hatun K.'nin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.

İlk müdahaleyi çevredekilerin yaptığı kadını ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunmayan kadına saldıran şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. REKLAM Mahalle esnafı Ramazan Argun, "Bildiğim kadarıyla eski eşi vurmuş. Vuran kişi kaçmış. Nasıl vurduğunu göremedim ama 3 el silah sesi duyduk" ifadelerini kullandı.