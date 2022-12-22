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Kargo şirketi üzerinden derin dondurucu ile 93 kilo uyuşturucu sevkiyatı: 1 kişi tutuklandı

Diyarbakır'dan İstanbul'a kargo vasıtasıyla derin dondurucu içinde yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Giriş: 22.12.2022 - 09:49 | Güncelleme: ABONE OL
Kargo şirketi üzerinden derin dondurucu ile 93 kilo uyuşturucu sevkiyatı: 1 kişi tutuklandı
Derin dondurucu ile uyuşturucu sevkiyatı!
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İHA

Diyarbakır’dan İstanbul’a kargo şirketi üzerinden derin dondurucu içinde 93 kilo 65 gram uyuşturucu madde sevkiyatı yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu, Diyarbakır'dan kargo vasıtasıyla İstanbul'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatının kargo şirketi üzerinden yapılacağı tespit edildi.

Bu doğrultuda yapılan operasyon neticesinde; Kayapınar ilçesinde bulunan kargo şirketinde kargo gönderisi olan derin dondurucu içinde yapılan aramada toplamda; 64 kilo 350 gram toz esrar maddesi ve 29 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan işlem yapılan M.K. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, şüpheli M.Ö. ise tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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