Kargo kolisinde 3 kilogram eroin ele geçirildi - MERSİN

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Alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu'dan kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı alınması üzerine Mersin ve Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon başlattı.Paketin, Mersin'in Akdeniz ilçesindeki kargo firmasına gönderileceğini tespit eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önlem aldı.Ekipler, narkotik köpeği Anka'nın yardımıyla uyuşturucunun gizlendiği koliyi tespit etti.Kolide 3 kilogram eroin bulundu, kargoyu almaya gelen H.A. gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.Kargoyu gönderen iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.