Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Kargo firmasına silah baskını

Kargo firması baskınında cephanelik bulundu: 2 gözaltı

Konya'da, kargo firmasına polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda cephanelik ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Giriş: 23.05.2023 - 13:31 | Güncelleme: ABONE OL
Kargo firmasına silah baskını
HABERTURK.COM

Konya'da, kaçak silah sevkiyatı polis engeline takıldı. Ekiplerin düzenlediği operasyonda adeta cephanelik ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Beyşehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine bir kargo firmasına operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİNİN İŞ YERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Kargo gönderisini yaptığı belirlenen şüphelinin iş yerine de ekipler tarafından operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada 20 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 301 adet ucu açılmış tabanca namlusu, 44 adet tabanca şarjörü ve 620 adet tabanca parçası ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şehir dışına gönderilmek üzere olduğu ortaya çıkan silah ve silah parçaları ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Erzurum'da ahır yangını: 20 büyükbaş hayvan öldü
Erzurum'da ahır yangını: 20 büyükbaş hayvan öldü
Başkent'te sağanak, hayatı felç etti
Başkent'te sağanak, hayatı felç etti
Kastamonu'da tarihi eser operasyonu: 5 gözaltı
Kastamonu'da tarihi eser operasyonu: 5 gözaltı
İsrail Savunma Bakanı'ndan 'İran' iddiası
İsrail Savunma Bakanı'ndan 'İran' iddiası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.