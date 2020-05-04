"Kargo firmaları tüketiciye şeffaf poşet alternatifi sunmalı" önerisi

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internetten yapılan alışverişleri taşıyan kargo firmalarının ürün konusunda direkt sorumluluğu olmadığını söyledi.
Kargo firmalarının taşıdığı paketin içerisinde ne olduğuyla ilgilenmediğini belirten Şahin, "Firma taşıdığı ürüne değil, alacağı taşıma ücretine bakıyor. Firma sadece ürünü sağlam olarak alıcıya götürüp götürmemekle sorumludur." diye konuştu.
Şahin, kargo firması, ürünü alıcıya götürdüğünde alıcının, kargoyu kontrol edemediğini ve bu olayın da dolandırıcıların "iştahını kabarttığını" dile getirerek, şöyle devam etti:
"Dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs salgını dolandırıcıların ekmeğine yağ sürdü. Kargo firmaları ürünlerini kapalı olarak tüketiciye teslim ediyor. Ürünü satın alan tüketici, kargo paketi üzerinde 'virüs olabilir' korkusuyla paketi açıp kontrol edemiyor. Çünkü kargocu, ücretini almadan poşetin açılmasına izin vermiyor. Ücreti ödeyip poşeti açan tüketici bir sürprizle karşılaştığında da dolandırıldığını anlıyor ama iş işten geçiyor. Koronavirüsü fırsat bilip uzaktan satışlarda dolandırıcılık yapanları engellemek için kargo firmaları, ürünleri şeffaf poşetle tüketiciye götürme alternatifi de sunmalı. İsteyen tüketici, poşeti açmadan içinde ne olduğunu görmeli ve gönül rahatlığıyla ücretini ödeyerek ürünü almalı. Paketin kapalı ya da şeffaf olması tercihi tüketiciye bırakılmalıdır. Bu sistem hem satıcı hem de kargonun güvenliğini daha da artıracaktır."
- "Salgın döneminde internetten satışlar arttı"
Kovid-19 salgını döneminde internetten yapılan satışların arttığını anlatan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketicilerin artık aldığı ürünleri "ayağına istediğini" dile getirdi.
Şahin, birçok batı ülkesinde tüketicilerin, ihtiyaçlarının yüzde 80'ini internet üzerinden karşıladığını ifade ederek, "Türkiye'de internetten satışlar koronavirüs öncesinde yüzde 10 civarındayken şu anda yüzde 80'lere çıktı." dedi.
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