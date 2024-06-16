Karganın yardımına polis yetişti
Yalova'da çatıdan sarkan ipe dolanan karganın yardımına vatandaşların çağrısıyla polis memuru yetişti
Yalova'da bir binanın çatısında sarkan ipe dolanan karga, bölgeden geçen polis memuru tarafından kurtarıldı.
Rüstempaşa Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısından sarkan ipe dolanarak mahsur kalan kargayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kuşun kurtarılması için bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Bu sırada çatıya çıkan polis memuru, kargayı kurtararak serbest bıraktı.
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