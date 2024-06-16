Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Karganın yardımına polis yetişti | Son dakika haberleri

        Karganın yardımına polis yetişti

        Yalova'da çatıdan sarkan ipe dolanan karganın yardımına vatandaşların çağrısıyla polis memuru yetişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 21:12 Güncelleme: 16.06.2024 - 21:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karganın yardımına polis yetişti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'da bir binanın çatısında sarkan ipe dolanan karga, bölgeden geçen polis memuru tarafından kurtarıldı.

        Rüstempaşa Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısından sarkan ipe dolanarak mahsur kalan kargayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Kuşun kurtarılması için bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Bu sırada çatıya çıkan polis memuru, kargayı kurtararak serbest bıraktı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1-1 paylaştılar!
        1-1 paylaştılar!
        "Taktiksel ateşkes olmayacak"
        "Taktiksel ateşkes olmayacak"
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Deniz köpük köpük oldu
        Deniz köpük köpük oldu
        Eriksen'in dönüşü!
        Eriksen'in dönüşü!
        Vefa örneği
        Vefa örneği
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        Hollanda 1-0'dan döndü!
        Hollanda 1-0'dan döndü!
        Fotoğraf çekinirken facianın kıyısından döndü
        Fotoğraf çekinirken facianın kıyısından döndü
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Deli değil, o bir dahi"
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Habertürk Anasayfa