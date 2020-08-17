Karga Rıfkı kendisini iyileştiren hayvanat bahçesinin maskotu oldu

Kentte bir vatandaş tarafından yaralı halde Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkına getirilen karga yavrusu, veterinerlerin desteğiyle kısa sürede kendisini toparladı.
Bir gözü doğuştan görmeyen ve "Rıfkı" adını verilen karga, tedavisinin tamamlanmasına rağmen hayvanat bahçesinden hiç ayrılmıyor.
Her gün belirli saatlerde hayvanat bahçesinin yer aldığı parka gelen Rıfkı, görevliler elleriyle besliyor.
Yanına gittiği ziyaretçiler tarafından da beslenen karga, hayvanat bahçesinin en gözde hayvanları arasına girdi. Karga, ziyaretçilerin en fazla görmek istediği canlılar arasında yer alıyor.
Hayvanat bahçesinde karga Rıfkı'nın yanı sıra nesli tükenme tehdidi altındaki peçeli baykuş ve yavru leylekler, ebabil ve çeltikçi kuşunun da tedavisi ve rehabilitasyonu yapılıyor.
- Çağrılınca geliyor, yemeğini alıp gidiyor
Hayvanat Bahçesi Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, karga Rıfkı'nın evcil kargaları haline geldiğini söyledi.
Karga Rıfkı'nın insanlardan korkmadığını ifade eden Arsun, "Rıfkı ismine duyarlı. Çağırınca geliyor, yemeğini alıp gidiyor. Buranın adeta maskotu oldu. Biz de ziyaretçiler de onu çok seviyor. Karga da biz de mutluyuz. Gün boyunca hayvanat bahçesi içerisinde gezen mini arabaları takip ediyor. Bazen arabaların üzerine konup, geziyor. Ziyaretçiler de onun bol bol fotoğrafını çekiyor. Bazen kargayla öz çekim yapan ziyaretçiler bile oluyor." diye konuştu.
Bölgenin kurtarma hayvanat bahçesi olduklarına işaret eden Arsun, getirilen hayvanların tedavilerini ve rehabilitasyonunu yaptıktan sonra doğal hayata bıraktıklarını dile getirdi.
Nesli tehdit altındaki peçeli baykuşun da iki haftadır tedavisini yaptıklarını anlatan Arsun, baykuşun geniş kafesinde uçuş çalışmalarına başladığını dile getirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!