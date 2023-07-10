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        Karga Memati büfenin maskotu oldu

        Nevşehir'de bir esnaf, 6 aydır beslediği ve Memati adını verdiği kargayı yanından ayırmıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 09:50
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          Yeni Mahalle'de işlettiği büfeye şubat ayında gelen bir kargaya simit ve su veren Fatih Lop, büfeden ayrılmayan kuşun bakımını yapmaya devam etti. Büfenin çatı kısmına yuva yapan karga, zaman zaman kanat çırpıp çevreyi dolaşsa da yeniden büfeye gelerek Lop'a eşlik ediyor.

           

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          Fatih Lop, yanından ayrılmayan karganın, müşterilerin maskotu haline geldiğini belirtti. Müşterilerle ilgilenirken karganın kimi zaman kolunda kimi zaman omzunda dolaşarak dikkati çektiğini anlatan Lop, şöyle konuştu:

           

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          "Müşterilerin ilgi odağı oldu. Her sabah 06.30'da büfeyi açtığımda yanıma geliyor. Suyunu ekmeğini veriyorum. Çok cana yakın. Benimle beraber kuruyemiş, çubuk kraker yer, boğazına düşkün. Kargalar zaten zeki olur. Beni bırakmadı, 6 aydır her gün beraberiz. Büfede sokak kuşlarını simitten poğaçadan uzak tutuyor. Herkes muhabbet kuşu, kanarya besliyor bizim için de karga ilgi odağı oldu. İsmiyle seslenince hemen yanıma geliyor."

          Fatih Lop, Memati'nin dolaşmaya çıktığında insanlara yakın gezinti yaptığını ve kentte bilinir hale geldiğini sözlerine ekledi.

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