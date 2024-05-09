Karga ile kadının dostluğu tebessüm ettirdi

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Küçükçekmece’de yaşayan 57 yaşındaki Yurdagül Demir ile karga arasındaki dostluk yürekleri ısıttı.

Kargayı çocuk gibi seven Demir, yanında getirdiği simidi kargaya ikram etti. Görenlerin içini ısıtan ikilinin dostluğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karga ile dostluk kuran Yurdagül Demir, "Bir anda otururken yanıma geldi. Benden kaçmayarak kendisini sevmeme izin verdi. Belli bir zaman geçirdikten sonra arabama yöneldim. O da benimle birlikte gelerek araca bindi. Sonrasında yanımda getirdiğim simidi kargaya ikram ettim. Böyle yanıma gelmesi, benimle beraber zaman geçirmesi ve korkusuzca davranması beni çok şaşırttı" dedi.