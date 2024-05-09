Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Karga ile kadının dostluğu tebessüm ettirdi

        Karga ile kadının dostluğu tebessüm ettirdi

        İstanbul Küçükçekmece'de elleriyle beslediği karga ile arkadaşlık kuran vatandaş, görenleri tebessüm ettirdi. Çevreden geçen vatandaşlar ise sıra dışı arkadaşlığı şaşkınlıkla izledi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 10:40 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başını okşayıp çocuğu gibi sevdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Küçükçekmece’de yaşayan 57 yaşındaki Yurdagül Demir ile karga arasındaki dostluk yürekleri ısıttı.

        Kargayı çocuk gibi seven Demir, yanında getirdiği simidi kargaya ikram etti. Görenlerin içini ısıtan ikilinin dostluğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Karga ile dostluk kuran Yurdagül Demir, "Bir anda otururken yanıma geldi. Benden kaçmayarak kendisini sevmeme izin verdi. Belli bir zaman geçirdikten sonra arabama yöneldim. O da benimle birlikte gelerek araca bindi. Sonrasında yanımda getirdiğim simidi kargaya ikram ettim. Böyle yanıma gelmesi, benimle beraber zaman geçirmesi ve korkusuzca davranması beni çok şaşırttı" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Karga ile kadının dostluğu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kızının erkek arkadaşını öldürmüştü! Cinayette şantaj iddiası
        Kızının erkek arkadaşını öldürmüştü! Cinayette şantaj iddiası
        Başkan adayı Kennedy'nin beynini solucan yemiş
        Başkan adayı Kennedy'nin beynini solucan yemiş
        Bisikletiyle geziyordu... Ölüme bıraktılar!
        Bisikletiyle geziyordu... Ölüme bıraktılar!
        Real'ite!
        Real'ite!
        Kaza anı kameraya yansıdı! İki gencin feci ölümü!
        Kaza anı kameraya yansıdı! İki gencin feci ölümü!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Gazze'ye saldırı! Çok sayıda Filistinli öldü
        Gazze'ye saldırı! Çok sayıda Filistinli öldü
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Biden sert konuştu
        Biden sert konuştu
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        İstanbul'da yaşandı! Evinde uyurken silahla vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı! Evinde uyurken silahla vuruldu!
        Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı konuşacak
        Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı konuşacak
        Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kaldırıldı
        Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kaldırıldı
        Türk sinemasına damgasını vuran efsane filmler!
        Türk sinemasına damgasını vuran efsane filmler!
        Elektrikli araç yangını nasıl söndürülür?
        Elektrikli araç yangını nasıl söndürülür?
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
        Yabancı kime gelir?
        Yabancı kime gelir?
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        Habertürk Anasayfa