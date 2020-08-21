İddialara göre, hasadı yapılmış ve hayvan gübresi atılmış anız tarlası kenarında bulunan elektrik direği tellerine çarpan karga alev alarak tarlaya düştü.

Zafer Samancı'nın haberine göre, tarla kısa sürede alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri anız yangınına müdahale etti.

Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında 50 dekar arazi zarar gördü.