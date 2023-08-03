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        Haberler Yaşam Karga Cingöz'le 4 yıldır 'dost'

        Karga Cingöz'le 4 yıldır 'dost'

        Erzurum'da 60 yaşındaki 3 çocuk babası Yüksel Özpolat'ın 2019'un temmuz ayında kedi saldırısından kurtarıp Cingöz ismini verdiği karga ile dostluğu 4'üncü yılına girdi. Kargayı yem satışı yaptığı iş yerinde yumurta sarısı, karpuz ve özel yemlerle besleyen Özpolat, "Dostluğumuz ömrümüz olduğunca sürecek" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 16:42
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        Karga Cingöz'le 4 yıldır 'dost'
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        Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde yem satışı yapan Yüksek Özpolat, 2019 yılının temmuz ayının ilk günlerinde, park halindeki araçların arasında bir kedinin yavru kargayı avlamak üzere olduğunu gördü.

        Kediyi kovalayan Özpolat, kargayı alarak iş yerine getirdi. Yaralı kargayı tedavi ettirip, yuva yapan Özpolat, Cingöz ismini verip iş yerinde bakmaya başladı.

        Özpolat, karga için kedi ve köpek saldırılarına karşı bir de kafes yaptırdı. Özpolat'ın özel yemlerle beslediği karga, peşinden yürüyerek kahveye gidiyor, uçarak omzuna konuyor.

        İş yerinde kalan, gündüzleri dışarı çıkarak uçan karga, müşterileri de Yüksel Özpolat'ın omuzlarında karşılıyor.

        "KARGA KIYMET BİLİYOR, SEVENİ DE TANIYOR"

        '3 oğlum var bu da kızım' diyerek yanından ayırmadığı Cingöz'le 4'üncü yılına giren dostluklarının ölene kadar devam edeceğini belirten Yüksel Özpolat, "Besledik ama gözümüzü halen oymadı. Demek ki kıymet, değer biliyor, seveni de tanıyor. Cingöz'le dostluğumuz ömrüm olduğunca sürecek. Çünkü kargalar daha uzun yaşıyor. Karganın bakımı sülalece devam edecek" diye konuştu.

        "İŞ YERİMİN ÖNÜNDE HER GÜN ONLARCA GÜVERCİN BESLİYORUM"

        Karganın kendisini kilometrelerce uzaktan görüp tanıdığını ve uçarak yanına geldiğini anlatan Özpolat, zaman zaman onu aracıyla şehir turuna da çıkardığını söyledi. Kedi saldırısından kurtardıktan sonra bir süre baktıkları kargayı bırakmak istediklerini ancak onun gitmediğini söyleyen Özpolat, pandemi döneminde aldığı özel izinle bakımını yaptığını belirtti. İş yerine gelen müşterilerin kargayı görünce şaşırdıklarını söyleyen Özpolat, "Ömrüm olduğu sürece beraberiz. O bizi bırakmadı biz de onu bırakmayacağız. Özel yemle besliyorum.

        Yumurta sarısı, domates, karpuz veriyorum kendisi de dışarda uçtuğu sürece bulduğu böceklerle besleniyor. Kargayla ilgili dostluğumuz hakkında sosyal medyadan yorumlar yapıyorlar, 'Besle kargayı oysun gözünü' diye. Ben de onlara diyorum ki 'Besle insanı, oysun gözünü' Hayvan sevgim çocukluktan geliyor. İş yerimin önünde her gün onlarca güvercini besliyorum. Çocuklar buldukları hayvanları karton kutular içinde bana getiriyor. İmkanlarımız ölçüsünde bakıyorum. Sokakta bulduğum bir ebabil kuşunu besledikten sonra doğal hayatına bıraktım" ifadelerini kullandı.

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        #Karga Cingöz
        #Erzurum
        #Yakutiye
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