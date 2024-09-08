Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Karen Elson'ın düğününe giden Taylor Swift ve Travis Kelce çiftine yoğun ilgi - magazin haberleri

        Düğüne giden Taylor Swift ve Travis Kelce'ye yoğun basın ilgisi

        Taylor Swift ve Travis Kelce çifti, model Karen Elson'ın düğününe gitti. Ünlü çift adeta düğünün sahibinden rol çaldı, flaşlar onların üzerinde patladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 13:59 Güncelleme: 08.09.2024 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Taylor Swift ve Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce, ünlü model Karen Elson’ın New York'taki düğününe katıldı. Çift, düğün mekanına girişte tüm dikkatleri üzerine topladı.

        • 2

          Art arda patlayan flaşlarla düğün sahiplerine gösterilmesi beklenen ilgi, tamamen ünlü çifte yöneltildi.

        • 3

          Swift ve Kelce, düğünün yapılacağı mekana el ele geldi. Kelce'nin kız arkadaşına karşı centilmen tavırları beğeni topladı.

        • 4

          Swift, en son Kelce'nin takımı Kansas City Chiefs'in Baltimore Ravens'a karşı kazandığı maçı tribünden coşkuyla takip ederken görütülenmişti.

        • 5

          Taylor Swift'in yanında Travis Kelce'nin annesi Donna ve babası Ed de destek için yer almıştı.

        • 6

          Taylor Swift, daha önce de sevgilisini tribünlerden desteklemişti.

          Şubat ayındaki San Francisco 49ers takımına karşı sahaya çıkan ve maçı kazanan erkek arkadaşını, maç sonrası öpücüklere boğarak kutlamıştı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş!
        Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş!
        ABD'de yüzlerce kişi Ayşenur Ezgi Eygi için toplandı
        ABD'de yüzlerce kişi Ayşenur Ezgi Eygi için toplandı
        Çocukların tüfekle oyunu faciayla bitti
        Çocukların tüfekle oyunu faciayla bitti
        İstanbul'da sağanak: Yollar göle döndü, kazalar meydana geldi
        İstanbul'da sağanak: Yollar göle döndü, kazalar meydana geldi
        İlkan Karaman hayatını kaybetti
        İlkan Karaman hayatını kaybetti
        Yeni eğitim-öğretim dönemi yarın başlıyor: Tüm sınıflara ortak açılış dersi
        Yeni eğitim-öğretim dönemi yarın başlıyor: Tüm sınıflara ortak açılış dersi
        Sakarya'da kadın cinayeti: Sevgilisi tarafından başından silahla vurulan Sehle hayatını kaybetti
        Sakarya'da kadın cinayeti: Sevgilisi tarafından başından silahla vurulan Sehle hayatını kaybetti
        Beşiktaş'tan fikstür hamlesi
        Beşiktaş'tan fikstür hamlesi
        Gölete attılar, 2 saat sonra ölmeyince ayaklarına taş bağladılar!
        Gölete attılar, 2 saat sonra ölmeyince ayaklarına taş bağladılar!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Siber güvenlikte yerli teknoloji
        Siber güvenlikte yerli teknoloji
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Arias bekleyişi!
        Arias bekleyişi!
        Acı haberle apar topar şehri terk etti
        Acı haberle apar topar şehri terk etti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        Ziyech belirsizliği!
        Ziyech belirsizliği!
        Gebelikte beslenme bebeğin sağlığını nasıl etkiler?
        Gebelikte beslenme bebeğin sağlığını nasıl etkiler?
        Cübbeli Ahmet Hoca'ya saldırı: Saldırgan gözaltına alındı
        Cübbeli Ahmet Hoca'ya saldırı: Saldırgan gözaltına alındı
        Evrendeki en garip 6 olay nedir?
        Evrendeki en garip 6 olay nedir?
        Habertürk Anasayfa