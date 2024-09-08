Düğüne giden Taylor Swift ve Travis Kelce'ye yoğun basın ilgisi
Taylor Swift ve Travis Kelce çifti, model Karen Elson'ın düğününe gitti. Ünlü çift adeta düğünün sahibinden rol çaldı, flaşlar onların üzerinde patladı
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Taylor Swift ve Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce, ünlü model Karen Elson’ın New York'taki düğününe katıldı. Çift, düğün mekanına girişte tüm dikkatleri üzerine topladı.
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Art arda patlayan flaşlarla düğün sahiplerine gösterilmesi beklenen ilgi, tamamen ünlü çifte yöneltildi.
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Swift ve Kelce, düğünün yapılacağı mekana el ele geldi. Kelce'nin kız arkadaşına karşı centilmen tavırları beğeni topladı.
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Swift, en son Kelce'nin takımı Kansas City Chiefs'in Baltimore Ravens'a karşı kazandığı maçı tribünden coşkuyla takip ederken görütülenmişti.
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Taylor Swift'in yanında Travis Kelce'nin annesi Donna ve babası Ed de destek için yer almıştı.
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Taylor Swift, daha önce de sevgilisini tribünlerden desteklemişti.
Şubat ayındaki San Francisco 49ers takımına karşı sahaya çıkan ve maçı kazanan erkek arkadaşını, maç sonrası öpücüklere boğarak kutlamıştı.
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