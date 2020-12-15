Karel Elektronik Telesis Telekomünikasyon'un tamamını 533.784 dolar karşılığında peşin olarak satın aldı.

Karel Elektronik'ten KAP'a yapılan açıklamada, Telesis'in sermayesinin yüzde 100'üne karşılık gelen 7.9 milyon adet payın satın alındığı ifade edildi.