26 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, geçtiğimiz 10 Kasım günü akşam saatlerinde, Derince´de bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Ataşehir´de özel bir hastanede kardiyolog olarak görev yapan M.M., boşandığı eşi A.G.´ye 5 yaşındaki kızlarını teslim etmek üzere eski eşinin yaşadığı siteye geldi. M.M. ile A.G. arasında sitenin bahçesinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.M., kucağında kızı bulunan A.G.'ye tekme- tokat saldırdı. Bu sırada sitenin güvenlik görevlisi araya girerek M.M.´yi uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşanan o anlar ise sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.
'YUMRUKLAYARAK ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ'
Bir hastanede memur olarak görev yapan A.G. evlilikleri sırasında eşinden şiddet gördüğünü ileri sürerek, "Velayeti bende bulunan çocuğumuzu bana teslim ederken, yaşadığım sitenin içerisinde ve çocuğumuzun gözünün önünde beni defalarca tekmeledi. Yumruklayarak ölümle tehdit etti. Çocuğu teslim etmeme, kaçırma, iştirak nafakasını düzenli ödememe gibi icra mahkemelerince de tespit edilmiş suçları mevcuttur. Yaşadığım eve tehdit ve zorla girip evin içinde de tehditlerine devam ederek bana hakaret ve cinsel saldırıda bulunmuş, bunun üzerine belirlenen 6 aylık koruma tedbir kararının süresi, verdiği yalan beyanları doğrultusunda 3 aya düşürülmüştür" dedi.
'KORUMA KARARININ UZATILMASI GEREK'
A.G. koruma kararının uzatılması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Saldırı sırasında kucağımda olan çocuğumuz olaydan hem fiziksel hem de ruhsal olarak zarar gördü. Eski eşim M.M.'den gördüğüm şiddet münferit değil sistematiktir ve şiddet mağduru olarak can güvenliğim bulunmamaktadır. Bana ve çocuğumuz için yeniden verilen 3 aylık tedbir ve koruma kararının ara verilmeksizin uzatılması gerekmektedir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!