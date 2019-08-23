Kardinal George Pell - Cinsel tacizden suçlu bulunan en üst düzey Katolik Kilisesi yetkilisinin temyiz başvurusu reddedildi

23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avustralya'nın Victoria eyaletinde Yüksek Mahkeme, cinsel tacizden suçlu bulunan Kardinal George Pell'in temyiz başvurusunu reddetti. Pell bugüne dek Katolik Kilisesi'nin bu suçtan hüküm giyen en üst düzey yetkilisiydi.
Yüksek Mahkeme aylar süren temyiz davasında kararını 1'e karşı 2 oyla aldı.
Mahkeme'nin kararını açıkladığı duruşmada, Kardinal George Pell de hazır bulundu.
78 yaşındaki George Pell, Aralık ayında, 1990'lı yıllarda Melbourne Başpiskoposu olduğu sırada kilise korosunda şarkı söyleyen 13 yaşında iki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuş ve Mart ayında 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Geçmişte bir dönem Vatikan'ın eski 3 numaralı ismi ve haznedarı olan Pell ise hakkında alınan kararın adil olmadığını ve çocuklara cinsel tacizde bulunduğuna yönelik yeterli kanıt olmadığını savunmuştu.
George Pell, en azından Ekim 2022'ye kadar cezaevinde kalacak.
Pell'in, Avustralya Yüksek Mahkemesi'ne başvurup başvurmayacağı ise henüz bilinmiyor.
1970'li yıllara dek kamuoyunda çok az tartışılan, merkezinde rahiplerin olduğu cinsel taciz vakaları, 1980'li yıllarda ABD ve Kanada'daki vakalarla birlikte kamuoyu gündemine gelmişti
Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Şubat ayında Vatikan'da kilise içindeki çocuk tacizleriyle mücadele amacıyla 4 günlük olağanüstü bir zirve düzenlemişti.
Bu zirvenin kapanışında konuşan Papa, çocuklara yönelik cinsel istismarı, "çocukların pagan ayinlerinde kurban edilmesine" benzetmişti.
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