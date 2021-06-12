Kardeşlerim dizisi oyuncuları gündemde. Bu akşam ilk bölümüyle ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Fragmanıyla büyük merak uyandıran Kardeşlerim dizisi oyuncu kadrosuyla da ilgiyi üzerine çekiyor. Peki, Kardeşlerim dizi oyuncuları kimler? Kardeşlerim konusu ne? İşte oyuncu kadrosu...
KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?
Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.
CELİL NALÇAKAN - AKİF ATAKUL
42 yaşında. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet duygularından yoksun ama bir o kadar da tatlı dilli, ağzı laf yapan, şeytan tüylü bir adam. Kendi istekleri doğrultusunda, çıkarları için yapamayacağı şey, ezemeyeceği kural yok.
CELİL NALÇAKAN KİMDİR?
10 Haziran 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve elektrik teknisyeni babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir kız kardeşi vardır. Liseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesinde turizm otel işletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. Türvak'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı.
2006 yılında Sıla dizisi ile televizyondaki oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra Kış Masalı ve Hanımın Çiftliği dizilerinde oynadı, ancak Bitmeyen Şarkı adlı dizideki rolü ile tanındı. Daha sonra İntikam adlı dizide oynamış, fakat bu diziden ayrılmıştır. Oyuncu Algı Eke ile birlikte netd.com'da Şişenin Dibi adında bir program yapmış, son olarak Zülfikar karakterini oynadığı Poyraz Karayel dizisi ile epey üne kavuşmuştur.
HALİT ÖZGÜR SARI - KADİR EREN
19 yaşında. Dürüst, çalışkan, mesafeli bir delikanlı. Kardeşlerinin hem anası hem babası. Anne ve babasından ona tek emanet kalan kardeşlerini en iyi şekilde yetiştirmeye çabalayıp geleceğe hazırlarken; onları her şeyden koruyup kollayan evin büyük abisi.
HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?
Halit Özgür Sarı, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Halit Özgür Sarı, Esra Kızıldoğan İle Temel ve İleri Oyunculuk Craft Atölye'sinde oyunculuk eğitimi almıştır. Kameralar karşısına ilk kez Diriliş: Ertuğrul dizisi ile geçen Halit Özgür Sarı şimdilerde, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Şampiyon dizisinde Kerem karakterine hayat vermektedir. Halit Özgür Sarı, 1.78 metre boyunda ve 67 kilodur.
Halit Özgür Sarı'nın rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Şampiyon (Kerem) (TV Dizisi)
2019 – Hakan: Muhafız (TV Dizisi)
2018 – Diriliş: Ertuğrul (Süleyman) (TV Dizisi)
SİMGE SELÇUK - NEBAHAT ATAKUL
40 yaşında. Güzel, alımlı, bakımlı bir kadın. Kurduğu mutlu aile tablosu tehlikeye girdiğinde gözü kimseyi görmeyen, kendi ve çocukları için hayatı garantiye almak adına her şeyi göze alabilecek, cesur bir kadın.
SİMGE SELÇUK KİMDİR?
Simge Selçuk 1975 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Sahne Sanatları'ndan mezun oldu. Oyunculuk hayatına doğduğu şehir olan Ankara'da başlayarak, İstanbul'da devam etti. Birçok dizi ve sinema filminde rol aldı.
AHU YAĞTU - SUZAN MANYASLI
34 yaşında. Hoş, bakımlı ve çekici bir kadın. Kocasında bulamadığı sevgi ve şefkati dışarda ararken oldukça kırılan, yaşadıklarıyla kendini yeniden keşfedecek, geçmişin sırlarıyla yüzleşecek olan duygusal kadın.
AHU YAĞTU KİMDİR?
11 Temmuz 1978 İzmir’de doğmuştur. Çocukluğu Karşıyaka’da geçti. Anne babası o küçükken ayrıldı. Sanat okulundan mezun oldu. 14 yaşında model olmaya karar verince İzmir‘den İstanbul’a taşınmış.
İş hayatına 1993 yılında modellikle başladı, zaman içinde meslek hanesine oyunculuktan moda editörlüğüne ve stil danışmanlığına kadar birçok iş daha ekledi.
Bir dönem Biri Bizi Gözetliyor yarışma programında sunuculuk yapmış, birçok reklam filminde rol almıştır.
2001 yılında 90-60-90, Kampüsistan-2003- Savcının Karısı-2005, 29-30-2006, Komiser Nevzat-2007, Kavak Yelleri-2007, Aşk ve Ceza-2010 rol aldığı dizilerdir. 2010 senesinde Bir Avuç Deniz sinema filminde oynamıştır.
İstanbul Bebek’te “Second Chance” isimli vintage butik sahibidir. Ahu Yağtu, aktif olarak podyum yaşantısını sürdürmektedir, Türkiye’nin en iyi birkaç modelinden birisidir. Aynı zamanda stil danışmanlığı ve moda tasarımcılığı da yapmaktadır.
Evlilikleri:
1.evliliği :2000 yılında 22 yaşındayken kenkat Doğan Akçura ileyaptı. 5 yıl sonra boşandılar.
2. evliliği:Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz 10 Mart 2012 tarihinde Pera Palas Otel’de evlendi. Balayı için Dubai‘ye gittiler. Ahu Yağtu Cem Yılmaz çifti, çocukları doğduğunda adını Kemal koymuşlardır.
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