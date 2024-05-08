Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kardeşleri ayırdı, serbest kaldı!

        8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu, serbest kaldı!

        Antalya'nın Alanya ilçesinde el ele tutuştuğu kardeşiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ölen 8 yaşındaki Doruk Erdoğan'a çarpan sürücü serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 12:38 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kardeşleri ayırdı, serbest kaldı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Doruk Erdoğan'ın cenazesi defnedildi, gözaltındaki sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        AA'da yer alan habere göre Büyükhasbahçe Camisi'ndeki cenaze namazına çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

        SÜRÜCÜ İÇİN ADLİ KONTROL KARARI

        Kılınan namazın ardından çocuğun cenazesi, Büyükhasbahçe Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.Ü'nün (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi'nde dün şehir merkezine seyir halinde olan F.Ü'nün kullandığı otomobil, okul dönüşünde yolun karşısına geçmeye çalışan Doruk Erdoğan ile kız kardeşi Belinay Erdoğan'a çarpmıştı. Yaralanan iki kardeşten Doruk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, sürücü gözaltına alınmıştı. Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Fotoğraflar: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #alanya
        #Doruk Erdoğan
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Gaziantep'teki katliam gibi kazada ifadeler ortaya çıktı
        Gaziantep'teki katliam gibi kazada ifadeler ortaya çıktı
        Taksiciyi katletmişti! İşte cani için istenen ceza!
        Taksiciyi katletmişti! İşte cani için istenen ceza!
        İki haftalık yasak
        İki haftalık yasak
        Direksiyondayken maganda kurbanı oldu!
        Direksiyondayken maganda kurbanı oldu!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Balinaların şarkılarında 'alfabe' keşfedildi
        Balinaların şarkılarında 'alfabe' keşfedildi
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Havayolunda yolcu rekoru
        Havayolunda yolcu rekoru
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Artık ‘kirli olmak’ trend
        Artık ‘kirli olmak’ trend
        Habertürk Anasayfa