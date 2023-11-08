Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Trafik Kardeşleri ayıran facia!

        Denizli'de kardeşleri ayıran facia!

        Denizli'de takla atan otomobildeki iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:13 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kardeşleri ayıran facia!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Denizli'de Zeki B. (19) idaresindeki otomobil, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Sarayköy ilçesi Kumluca Mahallesi yakınlarında bariyere çarptıktan sonra takla attı.

        Kazada sürücü yaralandı, ağabeyi Muhammed B. (26) yaşamını yitirdi.

        Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri denizli
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Ben kimsenin arkasından hançer vurmadım"
        "Ben kimsenin arkasından hançer vurmadım"
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Kayıp öğretmenin cenazesi derede bulundu! Kan donduran olay!
        Kayıp öğretmenin cenazesi derede bulundu! Kan donduran olay!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        Anketlerde Trump, Biden'ı geçti
        Anketlerde Trump, Biden'ı geçti
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        Beşiktaş kritik sınavda!
        Beşiktaş kritik sınavda!
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        Habertürk Anasayfa