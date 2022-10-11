Kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Olay, saat 19.30 sıralarında Ankara'nın Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi'nde meydana geldi.

Kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan Irak uyruklu 3 kardeş, evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile ortanca kardeş M. A., yanındaki bıçakla kardeşlerine saldırdı. Kardeşlerden K. H. A. boyun bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde can verirken, diğer kardeşi yaralı halde evden kaçmayı başardı.

Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı K.H. A.'ı ambulansla Sincan Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, kaçan M.A.'nın yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.