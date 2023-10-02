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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kardeşinin evinde balkondan düştü - Güncel Samsun haberleri

        2 çocuk annesi kardeşinin evinde balkondan düştü

        Samsun'da, aynı binada oturdukları kardeşinin evine giden 2 çocuk annesi Eda Ertan, balkondan düştü. Ağır yaralanan genç anne, hastanede kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 18:46 Güncelleme: 02.10.2023 - 19:43
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        Kardeşinin evinde balkondan düştü
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        Samsun'da, kardeşinin evinde balkondan düşen Eda Ertan (28), yaşamını yitirdi.

        Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Eda Ertan, aynı binada oturdukları kardeşinin 3'üncü kattaki evinin balkonundan düştü.

        Ağır yaralanan Eda Ertan, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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