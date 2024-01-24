Kardeşini rahatsız eden genci bıçakladı
Samsun'un Bafra ilçesinde 19 yaşındaki genç, kız kardeşini rahatsız eden genci bıçaklayarak ağır yaraladı
İHA'nın haberine göre, 19 yaşındaki Y.E., kız kardeşine rahatsızlık verdiği iddia edilen 19 yaşındaki G.K. ile karşılaştı.
Aracından inen G.K. ile Y.E arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.E., G.K’yi bıçakladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olayı gören Bafra Belediyesi temizlik işleri işçileri 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan şahsı Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı.
Olay yerinden kaçan Y.E. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.