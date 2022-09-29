Kardeşini öldürüp, intihar süsü vermiş! Kardeş katili!

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu Münir Koç'un ağabeyi Tünür Koç (48) tarafından aile içi anlaşmazlık sonucunda öldürüldüğü ve olaya intihar süsü verildiğini ortaya çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince öldüğü belirlenen Koç'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.