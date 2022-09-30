Kardeşin bıçaklayan ağabey: Sevdiğim için öldürdüm

DHA

Eskişehir'de, Özgür K. (45), tartıştığı kardeşi Ozan K.'yi (41) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Şehit Güngören Bostan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Özgür K., daha önce açtıkları işletmenin kapanması nedeniyle kardeşi Ozan K. ile tartıştı.

KARDEŞİNİ BIÇAKLAYIP, KAÇTI

İkili arasında çıkan kavgada Özgür K., kardeşi Ozan K.'yi bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ozan K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

"SEVDİĞİM İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Özgür K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özgür K., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi. Özgür K., acil servis girişinde gazetecilerin "Kardeşini neden öldürdün?" sorusuna "Sevdiğim için" yanıtını verdi.

Özgür K. adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.