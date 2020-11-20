İHA

Edinilen bilgilere göre olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi Nebiler Sokak üzerinde bir evde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı abla Hasret Yüksekkavas ve kardeşi Emrah Tekin arasından tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesiyle psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Emrah Tekin, ablasının bıçakla boğazından, karnından ve kolundan yaraladı. Daha sonra kendisini dışarı atan Tekin, elindeki bıçak ile bacağını kesmeye başladı ve olay yerinden uzaklaştı. Gürültüleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Ambulans ile ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı ablanın yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

SALDIRGAN BULUNDU

Emrah Tekin ise evde ablasını yaraladıktan sonra kendi bacağını keserek intihar girişiminde bulundu.

Polis ekipleri olay yerine gittiklerinde, sokaktaki kan izlerini takip ederek Emrah Tekin'i olay yerinden yaklaşık 150 metre uzaktaki Yücezafer Sokak üzerinde kanlar içinde buldu. Emrah Tekin Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.