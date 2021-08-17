Ergani ilçesinde, 7 Eylül 2011'de, ailesinin evlenmesi yönündeki kararını reddeden M.A., kardeşi L.A. tarafından öldürüldü. Olayın ardından oluşturulan ekipler, geçen süre içerisinde alınan istihbaratlar doğrultusunda L.A.'yı yakalamak için birçok adrese operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre jandarma, son olarak L.A.'nın, Ergani merkeze bağlı Kavaklı Mahallesi'ne geleceği bilgisini aldı. Bölgede önlem alan jandarma, L.A.'yı merada yakalanıp gözaltına alındı. L.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.