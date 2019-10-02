02 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başrollerini Mehmet Aslantuğ, Nur Fettahoğlu ve Ayça Bingöl'ün paylaştığı sevilen dizi yeni sezona başlamasının ardından final kararı aldı. Yapımcılığını Gold filmin üstlendiği dizinin yeni sezonda beklenen reytingin altında bir performans sergilediği için final kararı alan Kardeş Çocukları dizisinin 21.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümü 8 Ekim 2019 Salı akşamı Star TV'de olacak.
KARDEŞ ÇOCUKLARI 20.BÖLÜM ÖZETİ
Ümran, Lebriz ve Yıldırım arasında yaşananların duygusal sarsıntısını atlatamadan hayatlarındaki Adnan gerçeğiyle yüz yüze kalır. Adnan’ın Ümran’ın peşine düşmesi karşısında Yıldırım’ın gösterdiği şiddetli tepkiyle birlikte, Adnan’ın tüm dikkati artık Ümran’ın üzerindedir. Ümran, Hayat’ı tehlikeden uzaklaştırmaya çalışırken Hayat annesine olan tepkisi yüzünden Harmancı’da çalışmaya devam etmeye kararlıdır.
Ümran ve Umay bu kez de Adnan tehlikesi yüzünden karşı karşıya gelirken diğer yanda, Umay’ın büyük sırrının peşinde olan Reşat, Hayat’tan şüphelenmeye başlar. Hayat’ın Harmancı inadı, Savaş’la da aralarında büyük mesele haline gelir. Hayat’la ilgili şüphelerinin peşinden giden Reşat, Hayat’ın Umay’ın kızı olduğunu öğrenir ve Umay’ın ipini çekmek için harekete geçer. Reşat’ın Savaş aracılığıyla yaptığı plan tıkır tıkır işleyip herkesi Saner Yalısında bir araya getirirken, Yıldırım, Lebriz ve Ümran arasındaki sessiz gerilim kimsenin beklemediği bir patlamaya dönüşür ve Yıldırım, Ümran’a doğru hayatının en büyük ve beklenmedik adımını atar.
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