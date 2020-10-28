KARDEMİR işçilerinden "Cumhuriyet" konseri

AA

Fabrikanın çeşitli birimlerinde çalışan 20 kişilik grup, KARDEMİR Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki konserde kahramanlık türkülerini seslendirdi.

Fabrikanın ve Karabük Valiliğinin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan konseri, Vali Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar ve diğer protokol üyeleri de salonda sosyal mesafe kurallarına uyarak takip etti.

Gürel ve diğer protokol üyeleri, işçilerin seslendirdiği marşlara ellerinde Türk bayrakları ile eşlik etti. Yaklaşık 3 saat süren işçilerin konser salonda ayakta alkışlandı.