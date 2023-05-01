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Kardemir işçi alımı 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Karabük Kardemir 600 işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Karabük Kardemir 600 işçi alımı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesinde değerlendirmelerde bulunurken Karabük Kardemir işçi alımı hakkında açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karabük Kardemir'e önümüzdeki aylarda 600 yeni işçi alınacağını duyuruyorum." ifadelerini kullandı. İşte Karabük Kardemir 600 işçi alımı hakkında merak edilenler...

Giriş: 01.05.2023 - 15:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabük Kardemir 600 işçi alımı yapılacağını duyurdu. Açıklama sonrasında Kardemir işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları gündeme geldi. Peki, Karabük Kardemir 600 işçi alımı ne zaman ve başvuru şartları neler? İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...

  • KARABÜK KARDEMİR İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    1 Mayıs'ı adeta bayram gibi geçirme dönemi bizim dönemimizde oldu. Bende bir işçinin oğlu olarak, alın terleriyle katkı yapan işçilerimin 1 Mayıslarını tebrik ediyorum. Bunla ilgili de bir müjde vermek istiyorum. TTK'ya alımlarla ilgili bir ilan açıklamıştık. 2 bin işçi alacağımızı duyurmuştuk. Yaz aylarında işe başlamış olacak. Karabük Kardemir'e önümüzdeki aylarda 600 yeni işçi alınacağını duyuruyorum. 

  • KARDEMİR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Henüz başvuru şartları belli olmadı. Başvuru şartları ve tarihlerinin ilerleyen haftalarda açıklanması bekleniyor. Ancak daha önceki Işçi alımı şartları şöyleydi;

    - Türk vatandaşı,

    - Kamu haklarından mahrum bulunmayan,

    - Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar , Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamış.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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