KARDEMİR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Henüz başvuru şartları belli olmadı. Başvuru şartları ve tarihlerinin ilerleyen haftalarda açıklanması bekleniyor. Ancak daha önceki Işçi alımı şartları şöyleydi;

- Türk vatandaşı,

- Kamu haklarından mahrum bulunmayan,

- Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar , Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamış.