KARDEMİR'den sokak hayvanlarına mama desteği

AA

Demir ve çelik alanında yaptığı üretimlerin yanında sosyal hayata da önem veren Türkiye'nin ilk entegre tesisi KARDEMİR, bazı sivil toplum örgütleriyle sokak hayvanlarına sahip çıkmak için bir proje hayata geçirdi.

Şirket, temin ettiği kedi ve köpek mamalarını Karabük Hayvanseverler ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne teslim etti.

Özellikle doğa şartlarında barınamayan ve bakıma ihtiyaç duyan hayvanların yer aldığı dernek yerleşkesinde bulunan kedi ve köpekler, KARDEMİR'in desteğiyle besleniyor.