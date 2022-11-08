Kardelen Salon İKSV'de

Salon İKSV bu hafta Türkçe alternatif/R&B sahnesinin yeni sesi Kardelen’i ağırlıyor. Mert Demir ortaklığıyla yazdığı ve 2022 yılında yayımladığı Ceketin Bende Kaldı ve Emanet teklilerinden sonra, Ekim ayında ilk EP’si Lütfen Kalbimi Sökün’ü yayımlayan genç sanatçı, 12 Kasım Cumartesi akşamı Salon İKSV sahnesinde olacak.

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