Karda yürüyen 2 karaca havadan görüntülendi

Şenpazar ilçesinde doğada drone ile kar videosu çeken Kubilay Onurcan Çalık, karın üzerinde karacaların yürüdüğünü fark etti.

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Drone ile karacalara yakınlaşan Çalık, karacaları bir süre kayıt altına aldı.

Çalık, kar videosu çekerken bir hareketlilik fark ettiğini belirtti.

Karacaları gördüğünü söyleyen Çalık, "Daha sonra drone ile yanlarına yaklaştım. İlk başta ürktüler ama daha sonra drone'a alıştılar. Üstlerinde gezdirdim. 15-20 dakikalık çekim yaptım. Daha sonra gözden kayboldular" dedi.