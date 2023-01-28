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Karda mahsur kalan 5 kişi, 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kar yağışı sebebiyle bir otomobil ve onu kurtarmak için gelen çekicideki 5 kişi mahsur kaldı. Donma tehlikesi geçiren 5 vatandaş belediye ekiplerinin 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Giriş: 28.01.2023 - 12:39 | Güncelleme: ABONE OL
Karda mahsur kalan 5 kişi, 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı
İHA

Mersin Erdemli - Karaman Ayrancı yolunun Mersin istikametinde yaklaşık bin 700 rakımda ilerleyen bir otomobil trafiğe kapalı yolda kar yağışının da şiddetini artırmasıyla mahsur kaldı.

Otomobilde mahsur kalan vatandaşlar kendilerine kurtarması için bir çekici çağırdı. Ancak çağrılan çekici de karlı ve buzlu yola saplandı. Bunun üzerine mahsur kalan 5 kişi Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine ulaşarak yardım istedi.

Bunun üzerine yola çıkan ekipler kepçe yardımıyla yolu açarak mahsur kalanlara ulaştı. Araçlar saplandıkları karlı ve buzlu yoldan çıkarılarak kurtarıldı.

Donma tehlikesi geçiren 5 vatandaş Toros Mahallesi’ne ulaştırılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

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