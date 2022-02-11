Karda ilerlemeye çalışırken görüntülendiler

AA

Karabük'ün Yenice ilçesinde 2 karaca yavrusunun karda ilerlemeye çalışması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AA'nın haberinr göre Dünya Doğayı Koruma Vakfınca acil korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen, orman denizi şeklinde de adlandırılan Yenice'de kar etkili oluyor.

İncebacaklar köy yolunda ilerleyen vatandaşlar, ormandaki 2 karaca yavrusunu fark etti.

Vatandaşlardan biri, yanına yaklaştığı yavruların karda zıplayarak ilerlemesini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.