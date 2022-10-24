Zonguldak'ta karbonmonoksitten zehirlenen 5 kişilik aile hastanelik oldu. Hastanede kontrol altında tutulan aile bireylerinin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay önceki gün Kilimli ilçesinde yaşandı. 12 yaşındaki E.A., kardeşinin ağlamasına uyandı. Mide bulantısı yaşayan E.A. baygınlık geçirdi. Aile üyelerinin de benzer belirtiler göstermesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Karbonmonoksit zehirlenmesi olduğu düşünülen aile üyeleri Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. 40 yaşındaki A.A., 45 yaşındaki B.A., 12 yaşındaki E.A., 6 yaşındaki B.A. ve 16 yaşındaki E.A.'nın hastanedeki tedavileri sürüyor.

Aile üyelerinin tedavinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.