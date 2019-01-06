Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Hürriyet ve Menderes Mahallesi'nde iki farklı ikamette sobadan sızan karbonmonoksit gazından iki aileden toplam 6 kişi zehirlendi. Menderes Mahallesi 9043 Sokak'ta ikamet eden Türkan Ailesi sabah kalktıklarında baş dönmesi ve karın ağrısı şikâyeti ile 112 Acil Servisi aradı.

ANNE VE 3 ÇOCUĞU HASTANELİK OLDU

İHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen acil sağlık ekipleri Abide Türkan ve çocukları Özlem, Sümeyye ve Emrullah Türkan’ı Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AYNI ŞİKÂYETLE HASTANEYE GİTTİLER

Hürriyet mahallesinde ikamet eden Halime Ortak ve Kader Ortak’ta yine aynı şikâyet ile 112 Acil Sağlık hizmetlerini aradı. Hastaneye kaldırılan bu kişilerinde sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.