Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, karayolu inşa faaliyetleri, önceki yıllara oranla hızı düşse de devam ediyor. Son dönemde hızın görece bir miktar düşmesinde kaynak sorunu önemli bir unsur olarak öne çıktı. Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü, kaynak sorununu çözmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeler yaptı. Görüşmeler sonrasında ek ödenek aktarıldı.

BİRİKMİŞ BORÇLAR

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, karayolu müteahhitlerine 2018 yılından kalma bir miktar borcu bulunuyordu. Bu yıl yapılan işlerden de belli bir miktar borç birikmişti. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne, talebi doğrultusunda yaz mevsiminde önce projeler için 2.4 milyar TL ek ödenek, kamulaştırma için de 165 milyon TL aktarıldı. Müteahhitlere ödeme yapıldı. Kamulaştırma bedelleri yatırıldı.

İKİNCİ ÖDENEK DE ÇIKTI

Karayolları, Kurban Bayramı öncesinde yeni bir ek ödenek daha talep etti. Projeler için 1 milyar 50 milyon TL ek ödenek, kamulaştırma için de 165 milyon TL aktarıldı. Karayolları, müteahhitlere olan borçlarının bir bölümünü daha kapattı.

BORÇ NE KADAR?

Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün halen müteahhitlere borcu var mı ve varsa ne kadar? Evet borcu var, çünkü sahada karayolu inşa faaliyetleri devam ediyor. Borç tutarının 8 milyar TL dolayında olduğu hesaplanıyor. Karayolları’nın, şu anda bekleyen bir ek ödenek talebi yok. Ancak, bir süre sonra yeni bir talebin yapılma olasılığı yüksek değerlendiriliyor