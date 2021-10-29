Karayolları: 0 - Türk Hava Yolları: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erkan Sarı, Meryem Tekol Pelenk

Karayolları: Gizem Mısra Aşçı, Ikic, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Kübra Kegan)

Türk Hava Yolları: Rabadzhieva, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Polen Ünver (Berin Yıldırım, Janset Cemre Erkul, Ceren Önal, İrem Çor)

Setler: 20-25, 13-25, 23-25

Süre: 83 dakika (27, 26, 30)