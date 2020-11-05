Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5 artarak 2 bin 257'ye, vaka sayısı da 430 artarak 128 bin 278'e yükseldi.

- Honduras

Orta Amerika ülkelerinden Honduras'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 18 artarak 2 bin 706'ya, vaka sayısı 283 artarak 98 bin 688'e ulaştı.

- Kosta Rika

Kosta Rika'da 12 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı ölüm sayısı 1431'e, vaka sayısı 1141 artarak 113 bin 261'e çıktı.

- Panama

Panama'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 artarak 2 bin 731'e, vaka sayısı 677 artarak 135 bin 592'ye yükseldi.