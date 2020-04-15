Karayip ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve virüs kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor.

Dominik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 6 artarak 189'a çıktı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 3 bin 614'e ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 208'e yükseldi.

Dominik'te hükümet, sağlık, güvenlik ve afetlere müdahale dışında tüm kamu hizmetlerini durdurmuş ve ülke genelinde belirli saatlerde "sokağa çıkma yasağı" ilan etmişti.

KÜBA'DA CAN KAYBI 24'E YÜKSELDİ

Küba'da ise virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 3 artarak 24'e, vaka sayısı da 814'e çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 151'e yükseldi.

HONDURAS'TA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Nüfusu 10 milyona yaklaşan Honduras'ta, şimdiye kadar 419 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti.