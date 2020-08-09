Buna göre herhangi bir ülke vatandaşı 250 bin dolarlık St. Lucia tahvili alarak bu ülkenin pasaportuna sahip olabiliyor. 4 kişilik bir ailenin vatandaşlık ala bilmesi için 300 bin dolarlık tahvil alımı yapılması gerekiyor. Korona öncesi söz konusu programda minimum yatırım miktarı tek kişi için 500 bin, aile için 550 bin dolardı.