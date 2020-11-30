Karayazılı çocukların park hayalini görevlendirme yapılan belediye gerçekleştirdi

Karayazı Kaymakamı Abdulgani Mağ'ın İçişleri Bakanlığınca Karayazı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesi ile devletin hizmet için ayırdığı kaynaklar, yeni yatırımlarla vatandaşa hizmet olarak dönmeye başladı.
Alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra eğitimden, spora ve sağlıktan, yaşam alanlarına kadar birçok değişimin yaşandığı ilçede, sosyal belediyecilikte çok sayıda yatırım yapıldı.
Çocukların vakit geçireceği alanların bulunmadığı ilçede çalışma yapan belediye, faaliyete sunduğu 5 yeni parkla çocukların hayalini gerçekleştirdi.
Her yaş grubuna göre oyun alanlarının bulunduğu parklarda güzel vakit geçiren çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlamadan muaf oldukları zamanlarda burada gönüllerince eğleniyor.
- Parka kavuşan çocuklar çok mutlu oldu
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulgani Mağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem sosyal belediyecilik hem de ilçenin fiziki şartlarının güzelleştirilmesi adına önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Göreve gelir gelmez parklar konusundaki açığı görerek çocuk cıvıltılarını artırmak anlamında gayret gösterdiklerini ifade eden Mağ, şöyle konuştu:
"Büyük ve çocuk nüfusu fazla olan bir ilçeyiz. Merkezimizde hiçbir oyun parkımız yoktu. Biz de bunu bir değil biranda beş oyun parkı yaparak çocuklarımızın hizmetine sunduk. Onlar da çok mutlu oldular. Güzel vakit geçiriyorlar. İnşallah ileri ki dönemimizde yine çocuk ve gençlerimizin istifade edeceği güzel hizmetlerle yanlarında olacağız."
Çocuklardan Berat Balcı ise eskiden park yokken çok sıkıldıklarını ancak kaymakamın yaptırdığı parklar sayesinde güzel vakit geçirip çok eğlendiklerini belirtti.
Parkta oynayan çocuklardan Polat Yağcı da ilk defa parkla tanıştıklarını belirterek, "İyi ki kaymakam bey geldi de bize park yaptı. Çok teşekkür ederiz. Burası olmadan önce çok sıkıcıydı. Evde otururduk. Şimdi parkla sayesinde her zaman eğleniyoruz." diye konuştu.
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