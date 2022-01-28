''Engin Kaptan'' isimli balıkçı teknesi, henüz bilinmeyen nedenle sürüklenerek Moda İskelesi yakınlarındaki kayalıkların önünde karaya oturdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.Teknede mahsur kalan iki kişi, itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.