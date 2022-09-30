Karavanlar 2'inci kez bir araya gelecek

HABERTURK.COM

Doğada Yaşam Okulu, tüm dünyada yaygınlaşan karavan kültürünün Türkiye’de de artması için İstanbul Karavan Festivali’nin 2’ncisini düzenleyeceğini duyurdu.

İlki Mayıs ayında 160 karavan ile 5 bini aşkın katılımcı ile düzenlenen organizasyonun 2'inci ise 7-8-9 Ekim 2022 tarihlerinde Kilyos’ta gerçekleşecek.

Yapılan açıklamaya göre, festivale sınırlı sayıda karavan katılımı olabilecek ve kendi karavanı ile festivale katılmak isteyenler bilet alarak alana giriş yapabilecek.

Öte yandan, karavan yaşamını merak edenler ancak karavanı olmayanlar için de festivalde karavan kiralama imkânı bulunacak. Aynı zamanda festival alanına günübirlik giriş olanağı da bulunacak.

200’e yakın karavan ve 7 bini aşkın bireysel ziyaretçinin katılmasının beklendiği festivalde, karavan ve doğal yaşam ile ilgili söyleşiler, spor aktiviteleri ile çeşitli etkinlikler yapılacak.