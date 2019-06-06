Antalya'daki Konyaaltı Sahili'nde bir kişi ölü bulundu. Sahilde bir erkeğin hareketsiz yattığını fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve polise bildirdi.

Sahile gelen sağlık ekibi, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, yaşamını yitiren kişinin bir süre önce karavanla kente gelen Kenan Öztürk (62) olduğunu tespit etti.

Ekiplerin incelemesinin ardından Öztürk'ün cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.