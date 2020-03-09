Gezdiği yerlerdeki insanların ilk başta çok şaşırdığını anlatan Yakamoz, "Hatta yoldan geçerken bile insanlar bakıyorlar. Dışarıdan bakanlar, bir karavan değil de eski model bir minibüsün içinde köpeğiyle giden bir kadını görüyorlar. Bu insanların garibine gidiyor. Köylere gittiğimde onlara hikayemi anlattığımda tek başına gezmeme önce çok şaşırıyorlar ama daha sonra takdir etmeye başlayıp, başıma bir şey gelmemesi için nasihatte bulunuyorlar. Bu gezilerde bir çok anı biriktirdim" ifadelerini kullandı.