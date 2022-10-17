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Mercedes-Benz, hafif ticari modeli Sprinter'in karavan dönüşümüne uygun olan versiyonlarını Türkiye getirmeye başladı.

Altyapısı Almanya'da geliştirilen Sprinter, 170 beygir ve 190 beygir güç üreten motor seçenekleri ile satışa sunuluyor.

Bu kapsamda karavana dönüştürülebilir araçlar, döner koltuk ve elektrikli kayar kapı gibi özelliklere de opsiyonel olarak sahip olabilecek.

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, yeni sistemin ayrıntılarını anlattı.

Akdeniz, "Sprinter modelimiz dileyen kullanıcılarımız tarafından karavan dönüşümünde kullanılabilir, aracımız bu altyapıya uygun durumda. Bu altyapının tüketicideki beklentileri karşılamasını hedefliyoruz. Böylelikle geçtiğimiz yıl bin 247 adede ulaşarak ülkemizde de büyüme kaydeden motokaravan pazarında yerini alacak araç seçenekleri sunacağız" dedi.

Akdeniz, Mercedes-Benz müşterilerinin, karavan dönüşümüne uygun araçları Türkiye'de istedikleri yetkili firmada karavan yaptırabileceklerinin altını çizdi.